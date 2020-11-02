Умер актер Александр Немченко

Фото: скриншот видео youtube.com/Александр Пашинный

Скончался на 67-м году жизни актер Александр Немченко, передает RT со ссылкой на пресс-службу Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Умер Александр Немченко. Заслуженный артист Украины", – заявили в пресс-службе.

Сотрудники театра выразили слова соболезнования родным и близким актера. По их мнению, Немченко прожил достойную и насыщенную творчеством жизнь. В театре подчеркнули, что актер не только посвящал себя театру и кино, но и народной медицине.

"Вечная память и царство небесное тебе, Александр Дмитрович, достойный сын своих родителей и Украины. Прощание состоится 3 ноября в 16:00 в "Реквиеми" (улица Батозка)", – говорится в сообщении.

Немченко родился 12 ноября 1953 года. Многим он запомнился как барабанщик второй поющей эскадрильи из фильма "В бой идут одни старики".