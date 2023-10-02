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02 октября, 23:46

Общество

Москвичей предупредили о тумане до утра 3 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве до утра 3 октября местами ожидается туман с видимостью 200 – 700 метров. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – указано в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 6 октября станет самым ненастным днем на неделе в Москве. В пятницу прогнозируется дождь с хлестким ветром. В городе до четверга включительно сохранится характерная для сентября погода, а затем сильно похолодает.

Синоптики рассказали, что октябрь в Москве будет неустойчивым

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