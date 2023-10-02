Невролог рассказал, как улучшить память

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Ухудшение памяти может быть вызвано как перегруженностью мозга, так и рядом соматических заболеваний, в частности, инсультом, печеночной или почечной энцефалопатией и другими. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Дмитрия Рожкова.

Однако в некоторых случаях человек может терять память при развитии серьезных нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера или сосудистых нарушений. Об этом, как правило, сигнализируют ситуации, при которых человек забыл, что хотел купить, посетив в магазин, перестал помнить дни рождения детей или начал теряться в пространстве при выходе из дома, сообщил врач.

На поддержание хорошей памяти влияют несколько факторов: здоровый сон, взаимоотношения с другими людьми, правильное питание, физическая активность, а также отказ от вредных привычек. Поддерживать память можно с помощью нейробики и пальчиковой гимнастики.

Однако более универсальным способом поддержания памяти станет интересное занятие. Любое вновь усвоенное действие может стать лучшей когнитивной тренировкой.

"Универсальный рецепт для улучшения памяти – каждый день делать что-то новое, менять устоявшиеся стереотипы. Готовьте новые блюда, пробуйте непривычные вкусы и сочетания. Делайте привычные вещи иначе, например, чистите зубы другой рукой, работайте за компьютером не сидя, а стоя", – посоветовал Рожков.

Помимо этого, тренировать память можно, выполняя упражнения "шаг на месте", "ухо – нос", "знак бесконечности" и другие. Последнее заключается в том, чтобы нарисовать перед собой в воздухе большим пальцем знак бесконечности, соблюдая при этом неподвижность головы.

Ранее стало известно, что употребление рыбы, грецких орехов, семечек тыквы и черники поможет пожилым людям поддержать работоспособность мозга и улучшить память. Вместе с тем в рационе должны присутствовать такие элементы, как цинк, магний и медь.



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