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Общество

02 октября 2017, 00:15

Математик Владимир Воеводский умер в США

общество

Фото: Institute for Advanced Study/Andrea Kane

Российский математик Владимир Воеводский скончался на 52-ом году жизни в США, сообщает пресс-служба Института перспективных исследований в Принстоне.

В сообщении отмечается, что усопший сделал весомый вклад в развитие математической науки и заслужил многочисленные награды, в том числе медаль Филдса. А новая аксиома Воеводского оказала влияние не только на математику, но и на информатику.

Владимир Воеводский родился в 1966 году в Москве, в 1992 году он получил докторскую степень в Гарвардском университете в США.

Премия Филдса, о которой сообщили в пресс-службе института, была получена математиком в 2002 году. Ее вручают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

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