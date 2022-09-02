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Общество

17:17

Опасности для России из-за вспышек полиомиелита на Западе нет – вирусолог

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог Виктор Ларичев сообщил, что жителям России не стоит беспокоиться из-за вспышек полиомиелита на Западе. Он подкрепил это тем, что большинство населения страны имеет прививку от подобного заболевания.

"Так как у нас практически стопроцентная прививаемость от полиомиелита, то России это не грозит. У нас были вспышки, но это были даже не вспышки, а завозные случаи полиомиелита из Средней Азии. Нам не стоит опасаться вообще, так как у нас все привиты от полиомиелита. Когда уже развивается клиника полиомиелита, уже никто никуда никого не везет", – рассказал Ларичев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он отметил, что при заболевании человек становится практически незаразным.

Ранее сообщалось, что в России стоит ожидать рост распространения COVID-19. Причинами этого могут стать начало учебного года, резкое похолодание и возвращение людей из летних отпусков.

В Лондоне обнаружили полиомиелит

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