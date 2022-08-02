Стилист назвала детские украшения летним трендом

Фото: ТАСС/Stefan Puchner/dpa/picture-alliance
Украшения для детей можно считать модным трендом лета 2022 года. Об этом рассказала стилист и модный эксперт интернет-магазина Lamoda Юлия Манукова в разговоре с "Газетой.ру".
По ее словам, украшения также можно носить в несколько слоев. Например, 2–3 нитки бус или 3–4 кольца на одной руке. Детские аксессуары, по словам стилиста, будут хорошо сочетаться с классическими костюмами, тельняшками и белыми футболками.
Эксперт также уточнила, что яркость и инфантильность аксессуаров могут сделать повседневный образ более эффектным.
Трендом лета 2022 года считаются украшения в неоновом цвете, а также аксессуары в стиле нулевых.
"Стразы, кристаллы, золото, мерцающие чокеры, массивные серьги-кольца и сердечки – все это можно смело использовать даже в повседневных офисных образах. Для ориентира используйте архивные фото fashion-икон того времени: Пэрис Хилтон, Джей Ло и Бритни Спирс", – объяснила Манукова.
Трендовыми также считаются кольца, серьги и колье из жемчуга. Такие украшения, подчеркнула стилист, будут сочетаться и с бархатным платьем, и с однотонной футболкой.
Любители минимализма могут дополнить образ золотой цепью, кольцом без декора и небольшими серьгами необычной формы, дала совет Манукова.
Ранее модный эксперт Полина Федотова назвала неоновые сумки, сумки-багеты и баулы главными трендами сезона. По ее мнению, сумку-баул можно сочетать со стилем сафари, а сумка-багет станет идеальным аксессуаром для создания образа в стиле нулевых. Федотова рекомендовала попробовать совместить сумку и туфли зеленого цвета с розовым жакетом. Однако не нужно, чтобы ярких цветов было слишком много, добавила эксперт.
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