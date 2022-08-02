В Госдуме поддержали идею проверки аэропортов на завышенные цены на продукты

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В аэропортах России могут организовать проверки по факту завышения цен на продукты. Идею прокомментировал в разговоре с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Такую идею можно только поддержать. Считаю, что Федеральная антимонопольная служба должна эту ситуацию держать на контроле и жестче реагировать", – прокомментировал Нилов.

По его словам, проверить следует и компанию РЖД, поскольку в поездах тоже завышают цены на продукты питания и блюда в вагонах-ресторанах.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах. Крупник отметил, что часто получает сообщения от граждан, которые указывают на завышенные цены – в качестве примера депутат привел бутылку воды объемом 0,5 литра, стоимость которой в аэропорту может достигать 300 рублей.

Парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.