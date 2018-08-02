Началась подготовка к реконструкции Детского музыкального театра юного актера

Начались подготовительные работы к реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко. Открытие обновленного театра запланировано на 2019 год, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева, передает Агентство "Москва".

Как сообщается, идет устройство бытового городка и ограждение площадки. Демонтируют конструкции внутренних стен и перегородок.

Здание состоит из пятиэтажной административной части и трехэтажной постройки с мансардой. Планируется реконструировать трехэтажную часть здания для размещения театра.

Также предусмотрено строительство шестиэтажной пристройки и надстройка трех этажей, где расположат помещения для репетиций, гримерные, костюмерные и зрительный зал на 248 мест.

Фасад планируется оставить в том виде, в котором он есть сейчас из-за того, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы.

Ранее сообщалось, что планируют открыть детскую музыкальную школу имени Ференца Листа в районе Вешняки на востоке Москвы. В школе есть залы ритмики с раздевалками и душем, а также музыкально-теоретические классы. В группу помещений основной программы обучения входят три теоретических класса, 14 классов по музыкальному обучению на разных видах музыкальных инструментов, хоровой и оркестровый классы. Также здание школы располагает большим концертным залом с профессиональной музыкальной техникой на 180 мест.