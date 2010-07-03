Депутат предложил обязать будущих молодоженов посещать психиатра

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Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным. Подобная мера будет благоприятно влиять на укрепление молодых семей, уверен депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Его слова приводит сайт News.ru

Депутат уже направил свою инициативу главе Минздрава Веронике Скворцовой. По мнению Владимира Петрова, мера также поможет понизить количество случаев домашнего насилия в семьях.

"Сейчас активно обсуждается вопиющий случай семьи Хачатурян, где сестры совершили убийство своего отца, видимо, страдавшего тяжелой формой психиатрического заболевания и из-за этого, как сообщается, совершавшего в отношении них регулярные факты различного насилия. Безусловно, не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний нередки", – сообщается в документе.

Отметим, что, согласно данным Минздрава, в России за 2017 год невротические расстройства возглавляют список самых распространенных психических заболеваний.

27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе полицейские обнаружили тело 57-летнего мужчины. На следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны три дочери убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки дали признательные показания и пояснили, что пошли на преступление из-за моральных страданий, которые им причинил мужчина.