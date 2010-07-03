Депутат предложил обязать будущих молодоженов посещать психиатра

Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным. Подобная мера будет благоприятно влиять на укрепление молодых семей, уверен депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Его слова приводит сайт News.ru
Депутат уже направил свою инициативу главе Минздрава Веронике Скворцовой. По мнению Владимира Петрова, мера также поможет понизить количество случаев домашнего насилия в семьях.
"Сейчас активно обсуждается вопиющий случай семьи Хачатурян, где сестры совершили убийство своего отца, видимо, страдавшего тяжелой формой психиатрического заболевания и из-за этого, как сообщается, совершавшего в отношении них регулярные факты различного насилия. Безусловно, не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний нередки", – сообщается в документе.
Отметим, что, согласно данным Минздрава, в России за 2017 год невротические расстройства возглавляют список самых распространенных психических заболеваний.
27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе полицейские обнаружили тело 57-летнего мужчины. На следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны три дочери убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки дали признательные показания и пояснили, что пошли на преступление из-за моральных страданий, которые им причинил мужчина.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.