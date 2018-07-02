Милонов поддержал идею ввести выходные после побед сборной России на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Петров
В России могут законодательно установить выходные после побед сборной РФ в матчах ЧМ-2018. С поддержкой данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, гражданам нужно дать дополнительный выходной в понедельник, чтобы люди смогли отдохнуть, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Таким образом, депутат прокомментировал всеобщую радость от победы российской сборной в игре с Испанией.
Милонов отметил, что в будущем такая инициатива может быть закреплена законодательно.
"Я думаю, что все депутаты завтра с утра, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов", – сказал он.
Игроков сборной депутат назвал молодцами. Он отметил, что как только их перестали унижать, футболисты поверили, что за их плечами есть болельщики и проявили себя.
По его словам, команда Испании очень опытна, но жажда к победе российских игроков "сделала свое".
Ранее Роструд напомнил россиянам, что нужно заранее согласовывать с руководством опоздание на работу в понедельник, после победы сборной РФ над Испанией на чемпионате мира по футболу.
Накануне сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании.
В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: