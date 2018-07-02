Милонов поддержал идею ввести выходные после побед сборной России на ЧМ-2018

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В России могут законодательно установить выходные после побед сборной РФ в матчах ЧМ-2018. С поддержкой данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, гражданам нужно дать дополнительный выходной в понедельник, чтобы люди смогли отдохнуть, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Таким образом, депутат прокомментировал всеобщую радость от победы российской сборной в игре с Испанией.

Милонов отметил, что в будущем такая инициатива может быть закреплена законодательно.

"Я думаю, что все депутаты завтра с утра, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов", – сказал он.

Игроков сборной депутат назвал молодцами. Он отметил, что как только их перестали унижать, футболисты поверили, что за их плечами есть болельщики и проявили себя.

По его словам, команда Испании очень опытна, но жажда к победе российских игроков "сделала свое".

Ранее Роструд напомнил россиянам, что нужно заранее согласовывать с руководством опоздание на работу в понедельник, после победы сборной РФ над Испанией на чемпионате мира по футболу.

Накануне сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании.

В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.