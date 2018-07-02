Роструд посоветовал заранее согласовывать опоздания на работу из-за ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роструд напомнил болельщикам, что нужно заранее согласовывать с руководством опоздание на работу в понедельник, после победы сборной РФ над Испанией на ЧМ-2018.
"Необходимо предварительное согласование с работодателем", – заявили в ведомстве, отвечая на вопрос ТАСС о том, простят ли работодатели опоздавших в первый рабочий день после победы России в 1/8 финала мундиаля.
Накануне сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании.
В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, сборная России встретится с Хорватией.
Болельщики бурно отмечали победу российской сборной. На улицах они скандировали "Россия", а автомобилисты сигналили в ответ. В FIFA назвали лучший момент прошедшего игрового дня. Им стал сейв вратаря сборной РФ Игоря Акинфеева во время серии послематчевых пенальти.
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