Роструд посоветовал заранее согласовывать опоздания на работу из-за ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роструд напомнил болельщикам, что нужно заранее согласовывать с руководством опоздание на работу в понедельник, после победы сборной РФ над Испанией на ЧМ-2018.

"Необходимо предварительное согласование с работодателем", – заявили в ведомстве, отвечая на вопрос ТАСС о том, простят ли работодатели опоздавших в первый рабочий день после победы России в 1/8 финала мундиаля.

Накануне сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании.

В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, сборная России встретится с Хорватией.

Болельщики бурно отмечали победу российской сборной. На улицах они скандировали "Россия", а автомобилисты сигналили в ответ. В FIFA назвали лучший момент прошедшего игрового дня. Им стал сейв вратаря сборной РФ Игоря Акинфеева во время серии послематчевых пенальти.