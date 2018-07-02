Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами

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Минстрой обяжет управляющие компании каждый год отчитываться перед жителями о выполнении договора, сообщает газета "Известия".

При претензиях со стороны жильцов собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии. Полный отчет должен будет появляться на информационных досках.

В него включат сведения о видах выполненных работ, случаях нарушений условий договора и информация о предоставленных коммунальных услугах. Предполагается также указывать данные о расчетах с организациями за поставляемые коммунальные ресурсы.

Кроме того, жителей планируют осведомлять о случаях нарушения периодичности и требований к качеству предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей организации. Помимо этого, управляющие организации должны информировать о рассмотрении жалоб и предложений от собственников квартир и принятых решениях.