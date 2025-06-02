Потомок династии Романовых и его жена-итальянка вновь стали родителями

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Потомок династии Романовых Георгий Романов и его жена Виктория вновь стали родителями. Об этом сообщил личный секретариат князя в своем телеграм-канале.



У пары родилась дочь, которую Романов и его жена назвали Кира. Девочка появилась на свет в 08:29 2 июня.

Секретариат семьи уточнил, что Виктория и младенец чувствуют себя хорошо. При этом представители Романова также сообщили, что сам князь присутствовал на родах.

"Мы хотим поблагодарить доктора Александра Одеровича Горгидзе и весь медицинский персонал за профессионализм и оказанную поддержку", – сказано в заявлении секретариата.

Венчание Романова и дочери итальянского дипломата Роберто Беттарини Ребекки (Виктория Романова в православии. – Прим. ред.) прошло в 2021 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Годом ранее девушка приняла православие в Петропавловском соборе.

Первый ребенок в семье Романовых родился в 2022 году – сына назвали Александр. Мальчика крестили в столичном храме Христа Спасителя.

