Москвичам рассказали о погоде 2 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 2 июня, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 18 до 26 градусов.

Южный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. При грозе ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Из-за грозы и шквалистого ветра в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет активно с 13:00 до 21:00 2 июня.

Грозу с градом ожидают в Москве