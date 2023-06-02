06:31Общество
Москвичам рассказали о погоде 2 июня
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 2 июня, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 18 до 26 градусов.
Южный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. При грозе ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Из-за грозы и шквалистого ветра в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет активно с 13:00 до 21:00 2 июня.
Грозу с градом ожидают в Москве
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