Психолог назвал мейнстримом идею увеличить возраст детства

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Возраст окончания детства постепенно отодвигается, и уже в XXI веке он превысил 20 лет, считает социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин. Своим мнением касательно увеличения возраста детства он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"На самом деле, для Запада, для социологии и демографии современной – это давно уже мейнстрим. Давно уже идут споры среди западных демографов", – пояснил Рощин. Он добавил, что мнения, касательно возраста завершения детства расходятся: кто-то называет 22 года, другие – 25 лет, а есть и те, кто говорит о возрасте в 30 лет.

По его словам, стадия подготовки ко взрослой жизни постепенно увеличивается, этому способствует и получение высшего образования, которое становится всеобщим.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детьми людей в возрасте до 30 лет. "Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", – объяснил свою позицию политик. При этом старшим поколением, по его мнению, должны считаться граждане старше 70 лет.

