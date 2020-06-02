Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 2 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

42,3% среди них – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет. 7,2% из них – дети.

Всего в городе зафиксировано 185 374 случая коронавируса. Все пациенты и контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В России за последние сутки зарегистрировано 8 863 случая инфекции, в 3 715 клинических проявлений не было. Всего в стране выявлен 423 741 случай коронавируса – это на 2,1% больше, чем днем ранее.

Проведено более 11,1 миллиона тестов на инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 304 тысячи человек.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. К 1 июня сделано порядка 200–250 тысяч тестирований.

Слоты очередей на исследование расписаны на две недели. Результаты будут доступны онлайн в течение трех суток с момента сдачи анализа.