Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в субботу, 2 июня.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а по области возможны небольшие дожди. Давление в столичном регионе относительно высокое, рассказали в Росгидромете, передает "РБК".

Метеорологи добавили, что в воскресенье погода будет менее ветреная, но с кратковременными осадками, как в столице, так и в Подмосковье.

Ранее МЧС предупредило горожан об усилении ветра. Спасатели призвали москвичей обходить шаткие конструкции, парковаться вдали от деревьев и соблюдать осторожность

Теплая погода вернулась в Москву на выходных после аномального похолодания. 2 июня воздух в Москве прогрелся до плюс 20-22 градусов.