В первомайских акциях в Москве поучаствовали 1,5 млн человек

Фото: портал Москва 24/Станислав Яковлев

В первомайских акциях в Москве поучаствовали около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольной народной дружины обеспечили охрану порядка и безопасности граждан. Во время мероприятий не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.

Всего на майских праздниках в столице пройдет более 300 мероприятий. Они состоятся на семи площадках в центре города, 27 – в парках, 11 – в округах столицы, а также 61 – в рамках фестиваля "Московская весна a cappella". Ожидается, что площадки посетят около 10 миллионов человек.

В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Рыцарский турнир Святого Георгия, в Парке Горького стартует танцевальный парад-перформанс. В Музеоне посетителей ждут мастер-классы по актерскому мастерству, а в Воронцовском парке пройдет настоящий фестиваль искусств.