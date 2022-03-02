В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Группа сенаторов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего. Пакет соответствующих документов опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.
Из законопроекта следует, что гражданские служащие должны будут принимать присягу только один раз. При этом сам процесс будет проходить в торжественной обстановке и под государственным флагом России. Во время присяги вступающему на службу потребуется поклясться уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы РФ, внимательно относиться к предложениям и жалобам россиян, быть честным и неподкупным.
Авторы инициативы напомнили, что на данный момент присягу приносят только работники судебной системы России, а также сотрудники силовых структур. Предполагается, что в случае принятия документ вступит в силу с начала 2023 года.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские государственные и муниципальные органы власти вести свои страницы в соцсетях. Они должны будут публиковать там актуальную информацию о своей деятельности. Предполагается, что это позволит упростить коммуникацию граждан с властью.
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