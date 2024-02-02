Психолог призвал женщин не навязывать детям общение со своим новым мужчиной

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Женщинам, вступающим в новые отношения, нельзя навязывать своему ребенку общение со своим партнером. Зачастую для детей и подростков подобное является трудным испытанием, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

Когда мама заводит новые отношения, у детей может возникнуть ощущение, будто их отодвинули на второй план и предали. Из-за этого ребенок может сопротивляться и не принимать нового мужчину в семье, считая его чужаком, конкурентом или угрозой, указал эксперт. На этом фоне дети способны требовать больше внимания и проявлять агрессию, пояснил Самбурский.

Чтобы избежать этого, продолжил психолог, следует не торопиться вводить нового партнера в семью. Необходимо дать себе и детям время привыкнуть к этой ситуации. По его словам, нельзя заставлять подростков называть своего мужчину отцом или другими родственными терминами. Лучше будет начать с того, что партнер является просто другом, считает он.

Вместе с тем Самбурский призвал быть открытыми и честными с детьми. Он посоветовал рассказать о своих чувствах к новому мужчине, а также о том, как он появился в жизни матери. Психолог рекомендовал объяснить детям, что приход нового человека не означает, что их будут любить меньше.

В случае возникновения конфликта между детьми и мужчиной их следует попытаться сгладить, заявил Самбурский. Психолог призвал не ставить себя в позицию посредника или судьи, поскольку будет неправильно защищать одну сторону за счет другой.

"Стремитесь к компромиссу и сотрудничеству. Не допускайте, чтобы дочь или ваш мужчина оскорбляли, унижали или игнорировали друг друга. Игнорирование – это тоже один из видов эмоционального насилия. Не сравнивайте их с другими людьми, не критикуйте за характер, внешность или поведение", – заявил он.

Кроме того, необходимо стимулировать положительное взаимодействие между детьми и новым партнером, подчеркнул эксперт. Он посоветовал поощрять их общие интересы, хобби и занятия.

В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова посоветовала разделять переживания ребенка, если тот испытывает сильный стресс. По ее мнению, родителям нельзя обесценивать чувства ребенка, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет".

Эксперт призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. Фразы, которые назвала Наумова, могут обесценить проблему и обидеть подростка, сообщает News.ru.

"Такие слова кажутся поддерживающими, хотя на самом деле обесценивают проблему и обижают подростка, ребенка. В спокойной беседе происходит постепенная нормализация состояния", – уточнила психолог.

В стрессовой обстановке следует научить ребенка мыслить позитивно и следить за дыханием, отметила она. Наумова рассказала, что справиться с этим помогают физические упражнения.

Вместе с тем минимизировать травмирующий опыт ребенка при разводе родителей можно, если кратко объяснить причину расставания, так как дети часто берут вину на себя за разлад в семье, поделилась детский психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала принимать и понимать чувства ребенка. Она также предостерегла от фраз по типу "успокойся", "возьми себя в руки", "перестань плакать, все хорошо".

"Время новых. Интервью": отношения