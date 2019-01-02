Погода для прогулки. Синоптики пообещали Москве снег и -1 градус

В среду, 2 января, в Москве ожидается снежная погода. Температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, днем – минус 1. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–9 метров в секунду, говорится на портале "Метеовести".
По данным синоптиков, атмосферное давление будет находиться на отметке 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что первая неделя 2019 года в столице будет облачной и снежной с небольшим морозом. В некоторые дни будет ветрено.
Синоптики прогнозируют также колебания атмосферного давления, однако ближе к концу будних дней оно придет в норму. В выходные в Москве начнет холодать.
Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в Москве за 2018 год на 1,6 градуса превысила климатическую норму. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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