Роспотребнадзор опроверг сообщения о прибывшем в Москву пассажире с лихорадкой денге

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Столичное управление Роспотребнадзора опровергло сообщения о прибытии в Москву пассажира с симптомами лихорадки денге. Соответствующее заявление было выпущено на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в столичный аэропорт Шереметьево рейсом с Шри-Ланки прибыл пассажир с признаками лихорадки денге.

"В связи с распространением в СМИ, в телеграм-канале информации о прибывшем в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки пассажира с признаками "крайне заразной лихорадки денге" управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что у пассажира действительно наблюдалась повышенная температура, однако проведенные исследования не выявили у него особо опасных инфекций. Ему диагностировали грипп АH3N2.

При появлении признаков острых респираторных заболеваний россиянам рекомендовали незамедлительно обращаться к медикам и не заниматься самолечением.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что лихорадка денге распространится в Европе и США до конца 2030 года. Она является важной проблемой для большинства стран Азии и Латинской Америки. Каждый год от заболевания умирают около 20 тысяч человек.

