В РФ выявили сокращение передачи ВИЧ от матери к ребенку в 2022 году

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В РФ сократили передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, за все время наблюдений инфицировалось 5,1% детей из 244 тысяч рожденных от матерей, зараженных этим недугом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в прошлом году это заболевание было зафиксировано лишь у 1,1% младенцев.

"С целью раннего выявления у людей ВИЧ-инфекции в стране ежегодно увеличивается число граждан, проходящих обследование на ВИЧ. В 2022 году было обследовано более 45 миллионов образцов крови граждан России, что почти на 11% больше, чем в 2021 году", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что к концу прошлого года 85,6 миллиона человек заразились ВИЧ и 40,4 миллиона скончались от заболеваний, связанных со СПИДом. Только в 2022-м ВИЧ инфицировались свыше 1,3 миллиона жителей планеты.

Ведомство продолжает проводить масштабные мероприятия, которые осуществляются в целях противодействия распространению этого заболевания на территории России. Пока что нет каких-либо вакцин, способных предупредить заражение ВИЧ. Однако применяемая в настоящее время антиретровирусная терапия (АРТ) позволяет контролировать и предотвращать передачу этого заболевания, указали в Роспотребнадзоре.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается каждый год 1 декабря. Он был учрежден для повышения глобальной осведомленности о ВИЧ и СПИДе, оказания помощи людям, которые заразились этими недугами.

Ранее стало известно, что студенты-медики Российского университета дружбы народов (РУДН) приняли участие в мероприятии в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. К акции присоединились порядка 300 человек. С открытыми лекциями для студентов выступили директор медицинского института РУДН Алексей Абрамов и главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

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