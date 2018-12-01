Москвичей предупредили о морозе в первый день зимы

портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 1 декабря, днем в Москве ожидается от -6 до -8 градусов и небольшая облачность, сообщает Гидрометцентр. В этот день осадков не предвидится, местами гололедица. Давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 2 декабря, немного потеплеет, температура составит от -3 до -5 градусов и снег. Также понизится давление – до 751 миллиметра ртутного столба.

Первая ночь зимы стала по-настоящему морозной для жителей Москвы и Подмосковья. В столице максимально низкая температура была зафиксирована на метеостанции на ВДНХ (-15,1 градуса), в Подмосковье – в поселке Черусти (-22,2 градуса).

Несмотря на морозное начало зимы, осень в столичном регионе выдалась одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила плюс 7,6 градуса, что на 2,6 градуса выше многолетних значений. Самым теплым месяцем осени в этом году стал сентябрь, температура воздуха днем удерживалась в интервале от 24 до 26 градусов.