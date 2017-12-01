Более 300 пар поженятся накануне Нового года в Москве

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Alexandr Kryazhev
Более 300 пар собираются пожениться накануне Нового года в столице. Торжественные церемонии пройдут 30 декабря по всему городу.
"В канун Нового года в городских загсах поженятся 370 пар, – цитирует начальника Управления ЗАГС Москвы Ирину Муравьеву портал мэра и правительства Москвы. – В 2016 последняя суббота года выпала на 31 декабря, тогда состоялась 481 свадьба. В 2015-м отпраздновать Новый год и пожениться в этот же день решили всего 276 пар".
По словам Муравьевой, москвичи стремятся вступить в брак накануне главного зимнего праздника, чтобы в новом году быть уже официально мужем и женой. К тому же свадебные фотографии на фоне украшенного города выглядят очень красиво.
Новогодняя атрибутика появится к 30 декабря и в дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС. А ведущие свадебной церемонии пожелают молодоженам привнести волшебный праздник и в семейную жизнь, рассказала Муравьева.
Первые свадьбы в 2018 году столичные загсы проведут 5 и 6 января. О своем желании зарегистрировать брак в эти даты уже заявили более 50 пар.
Москвичи часто стараются приурочить свадьбы к праздникам и знаковым датам. Самой популярной в 2017 году стала Красная горка – свадьбы сыграли более двух тысяч пар. На втором месте оказался День города – 1900 пар. В День матери узами брака себя связали 1300 пар.
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