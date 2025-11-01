Россиянке помогли вернуть трех внуков с Филиппин

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Бабушка смогла вернуть с Филиппин трех внуков, оставшихся без попечения родителей, при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и российских дипломатов.

Как указала детский омбудсмен в своем канале в мессенджере MAX, о ребятах в возрасте 12, 9 и 5 лет, оставшихся на Филиппинах, сообщили органы опеки Санкт-Петербурга. Дети были временно размещены в учреждении на острове Себу.

По словам Львовой-Беловой, опекуном назначили бабушку. Ей помогли купить билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах с ней оставались на связи сотрудники аппарата омбудсмена, также они координировали процесс возвращения ребят в Россию.

Для выполнения этих задач была проведена большая работа с российскими диппредставительствами, отметила уполномоченный по правам ребенка.

В частности, посольство России на Филиппинах оказало содействие в оформлении документов и согласовании с местными властями. Сопровождение семьи при пересадке и смене аэропорта помогло организовать посольство в Таиланде.

"Бабушку и детей будут поддерживать. Мы тоже остаемся на связи", – добавила Львова-Белова.

Ранее при содействии Катара в Россию с Украины вернулась женщина с 6-летним сыном. В 2020 году семья отправилась в соседнюю страну к родственникам, однако вернуться назад не смогла. В связи с этим ими было направлено обращение с просьбой о помощи с выездом.