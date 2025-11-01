ВЦИОМ: не менее 81% опрошенных гордятся быть гражданами России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Не менее 81% россиян гордятся быть гражданами своей страны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Согласно ответам разных возрастных групп, больше всего утверждение "Я горжусь тем, что являюсь гражданином России" поддержали зумеры – 88%. Среди реформенного поколения таких людей 82%, а среди поколения оттепели – 81%.

При этом 60% опрошенных россиян считают, что многонациональность делает страну сильнее. Среди разных способов идентифицировать себя 43% респондентов предпочли вариант "Гражданин РФ".

Ранее проводился опрос, согласно которому 99% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет считают себя патриотами. Кроме того, отмечалось, что число желающих покинуть страну в настоящее время и протестный потенциал у молодых людей находятся на историческом минимуме.

