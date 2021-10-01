В России стартовал осенний призыв в армию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

1 октября в России началась осенняя призывная кампания на военную службу. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

В этом году на службу планируется направить свыше 127 тысяч человек.

"Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении заноса новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп, ангина) в войска (силы) при их комплектовании молодым пополнением", – говорится в сообщении.

В этих целях военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить призывников, будет продезинфицирован.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил , что увеличивать число срочников в армии России нецелесообразно. Также он отметил, что иногда сам лично проверяет бытовые условия в казармах.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие были постепенно освобождены от несвойственных им дел. В частности, служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.