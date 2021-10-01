В России стартовал осенний призыв в армию

08:11
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
1 октября в России началась осенняя призывная кампания на военную службу. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.
В этом году на службу планируется направить свыше 127 тысяч человек.
"Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении заноса новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп, ангина) в войска (силы) при их комплектовании молодым пополнением", – говорится в сообщении.
В этих целях военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить призывников, будет продезинфицирован.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил , что увеличивать число срочников в армии России нецелесообразно. Также он отметил, что иногда сам лично проверяет бытовые условия в казармах.
Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие были постепенно освобождены от несвойственных им дел. В частности, служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: