Москва онлайн покажет творческую встречу с психологом Михаилом Лабковским на ММКЯ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

3 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с психологом и писателем Михаилом Лабковским на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ).

Михаил Лабковский известен зрителям благодаря книгам "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", "Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)" и другим.

На встрече психолог расскажет о своей работе и ответит на вопросы слушателей.

Ежегодная ярмарка открылась в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Она проходит в столице уже в 36-й раз. По традиции на ММКЯ проходят презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары.

Смотрите прямую трансляцию 3 сентября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.