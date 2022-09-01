Москва онлайн покажет гостей церемонии закрытия 44-го ММКФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

2 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть гостей церемонии закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля. Общаться с деятелями культуры и обсуждать их наряды на красной ковровой дорожке будут корреспондент Дарья Святенко и модный эксперт Лина Дембикова.

В этом году ММКФ включал в себя четыре программы: основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино, а также новый конкурс "Русские премьеры". В основную программу вошли фильмы из России, Сербии, Китая, Турции, Шри-Ланки и других стран.

На открытии состоялось традиционное вручение приза за покорение вершин актерского мастерства, лауреатом которого стал Константин Хабенский.

Картиной, открывшей фестиваль, стала лента режиссера Антона Мегердичева "Сердце Пармы". История является экранизацией одноименной повести Алексея Иванова.

Смотрите трансляцию 2 сентября в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.