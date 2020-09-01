Актриса популярных американских сериалов оказалась агентом спецслужб США

Фото: кадр из фильма "Преступник", режиссер Рик Роман Во

Актриса Марисоль Никольс, известная по американскому сериалу "Ривердейл", оказалась участником спецоперации ФБР по выявлению педофилов. Об этом сообщают "Дни.ру".

Стало известно, что девушка начала сотрудничество со спецслужбами еще в 2012 году. Она работала под прикрытием и играла роль матери-наркоманки, которая предлагала потенциальным растлителям устроить встречу с ребенком за вознаграждение.

Кроме того, иногда Марисоль сама представлялась подростком и самостоятельно общалась со злоумышленниками. Благодаря актрисе полиции удалось предотвратить сразу несколько преступлений.

С 2014 года Марисоль Никольс основала некоммерческую организацию по борьбе с рабством. Она также выступает с лекциями и рассказывает, как защитить детей от извращенцев.

Историей актрисы заинтересовались продюсеры. Возможность подготовки картины о Никольс рассматривает Sony Pictures Television.

В начале марта в Москве задержали тренера по каратэ, который, как предполагается, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних учениц. Заявление по данному факту подала в правоохранительные органы одна из учениц.

