Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:19

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

общество

01:19

Поделиться в социальных сетях:

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. Об этом "Интерфаксу" рассказали эксперты ассоциации "Теплицы России" после анализа ситуации на рынке.

По данным экспертов, продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15 процентов. При этом и количество цветов в букетах стало меньше.

Среди причин аналитики назвали снижение покупательской способности населения, рост цен на канцтовары и одежду для учащихся, а также повышении стоимости обучения.

Экспертов указали, что цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ. В то же время "покупатель не всегда готов платить за все это".

В среднем повышение цен в рознице ко Дню знаний составляет не более 15 процентов. Производители подчеркнули, что цветочная отрасль нуждается в господдержке.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова ранее сообщила, что средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей.

Как выбрать букет цветов

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика