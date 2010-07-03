Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. Об этом "Интерфаксу" рассказали эксперты ассоциации "Теплицы России" после анализа ситуации на рынке.

По данным экспертов, продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15 процентов. При этом и количество цветов в букетах стало меньше.

Среди причин аналитики назвали снижение покупательской способности населения, рост цен на канцтовары и одежду для учащихся, а также повышении стоимости обучения.

Экспертов указали, что цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ. В то же время "покупатель не всегда готов платить за все это".

В среднем повышение цен в рознице ко Дню знаний составляет не более 15 процентов. Производители подчеркнули, что цветочная отрасль нуждается в господдержке.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова ранее сообщила, что средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей.