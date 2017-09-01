Генконсульство РФ в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз

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Генконсульство России в Сан-Франциско выдало американцам 16 тысяч туристических виз, сообщает Lenta.ru.

В связи с требованием Вашингтона генконсульство закрывается. В диппредставительстве считают это решение еще одним недружественным шагом со стороны властей США. Из-за закрытия генконсульства возможны сложности в оформлении документов. Действия Белого дома ударят и по россиянам, проживающим в консульском округе, добавили в сообщении.

Недоумение в генконсульстве вызвал также назначенный срок для закрытия дипмиссии – два дня. Ранее стало известно, что выдача готовых паспортов будет производиться до 13:00 1 сентября.

31 августа США потребовали от РФ закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Постановление исходило непосредственно от президента Дональда Трампа. Новый посол России в США Анатолий Антонов призвал спокойно реагировать на это требование.

Ранее Москва предписала сократить число дипломатов США в России на 755 человек – до 455 сотрудников. Столько же служащих посольств работает, представляя РФ в Штатах. Меры стали ответом на новые санкции против России.

США приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится с 1 сентября в посольстве страны в Москве. Визу США можно также получить в других странах.