Проект "Московское долголетие" возобновил занятия на открытом воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на открытом воздухе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Для безопасности горожан в период эпидемии мы приостановили оффлайн-мероприятия проекта "Московское долголетие". Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня по указу мэра Москвы жители могут вновь участвовать в работе кружков и секций на открытом воздухе", – рассказала Ракова.

Она отметила, что во всех районах для проведения бесплатных занятий оборудовано около 300 площадок. На занятия, по ее словам, записались уже свыше пяти тысяч человек. Горожане старшего возраста могут вновь посещать ОФП, скандинавскую ходьбу, танцы, гимнастику, цигун и зумбу, суставную гимнастику, йогу, пение, рисование, иностранные языки, настольный-теннис, шахматы и многое другое.

Ракова подчеркнула, что на текущий момент 211 организаций-поставщиков проекта "Московское долголетие" открыли для участников 759 групп, в которых создано более 26 тысяч мест для желающих возобновить активные занятия в проекте.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, в свою очередь, рекомендовал не забывать о мерах профилактики, в том числе о социальной дистанции и регулярной дезинфекции рук.

"Мы достойно прошли через непростое время, и я поздравляю всех участников с долгожданным возобновлением занятий "Московского долголетия". Чтобы минимизировать негативные последствия самоизоляции и быстрее вернуться к привычному образу жизни, врачи-геронтологи рекомендуют заниматься спортом на свежем воздухе, больше общаться со своими единомышленниками. При этом не стоит забывать о мерах безопасности", – отметил Филиппов.

Работу кружков и секций проекта "Московское долголетие" временно приостановили с 16 марта из-за угрозы распространения COVID-19. Около 25 тысяч участников программы в этот период перешли на дистанционное обучение и продолжили встречи со своими преподавателями в онлайн-формате.

Более 322 организаций "Московского долголетия" продолжали работать удаленно. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации: преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.



"Это наш город": "Московское долголетие" с 1 августа возобновит занятия на свежем воздухе



