Сезон ночных экскурсий откроется на ВДНХ 3 августа

На ВДНХ 3 августа открывается сезон ночных экскурсий. Посетители смогут увидеть архитектуру ВДНХ, пройтись по вечерним аллеям и узнать историю выставки.

Москвичи и гости столицы увидят основные достопримечательности. В их числе: арки главного входа, павильонов Центральной аллеи и площади Промышленности, знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также гости смогут по-новому посмотреть на уникальные фонтаны и павильоны выставки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Экскурсии будут начинаться с павильона "Рабочий и колхозница". Далее маршрут будет проходить от павильона "Монреальский" к арке северного входа, затем участники экскурсии окажутся на Центральной аллее и на площади Промышленности. Там можно будет увидеть детали отреставрированного павильона "Космос".

Посетители смогут посмотреть на обновленные павильоны № 1 "Центральный", № 11 "Казахстан" и № 58 "Земледелие".

Завершение экскурсии запланировано у арки главного входа.

Экскурсии будут работать по средам и пятницам с 20:00 до 22:00 часов.

Как сообщалось ранее, в летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ 1 августа стартует цикл лекций "Москва в кино". Экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцовова расскажет, какой Москву через прицел кинокамеры видят режиссеры и операторы.