Основой предвыборной программы Собянина станут 146 планов развития районов

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Основой предвыборной программы кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина станут предложения жителей и планы развития 146 районов города. Именно они войдут в новую программу "Мой район". Проект программы Собянин обсудил с экспертами в ходе круглого стола 1 августа.

По словам кандидата на должность мэра, в штаб поступает большое количество наказов от жителей столицы. Именно на их основе родилась идея программы под условным названием "Мой район". "Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная", – подчеркнул Собянин. "Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий", – пояснил кандидат.

По мнению Собянина, комплексное развитие районов поможет обеспечить равные возможности для всех москвичей в области школьного образования, медицинской помощи, а также по транспортной доступности и уровню благоустройства. Как отметил Собянин, для развития районов столицы необходим адресный подход, ведь "в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе – детского дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка, в четвертом не хватает культурной или спортивной организации". В каждом районе существуют свои проблемы, добавил Собянин, поэтому решать их надо в рамках "своей комплексной программы".

Программа "Мой район" требует детальной настройки, заявил кандидат в мэры, чтобы она была не формальной, а живой. Собянин пояснил, что программа будет постоянно обновляться с учетом новых запросов и идей жителей районов. "Таким образом мы достигнем более комплексного развития Москвы, чтобы программы развития касались не только города в целом, а и конкретных районов, конкретного москвича", – отметил кандидат.

Собянин также предложил обсудить будущее устройство районов с их жителями. "Посмотреть, каких объектов социокультурного быта не хватает, где какие транзитные маршруты, спортивные объекты, детские дошкольные учреждения, парковки", – пояснил он.

В работе круглого стола приняли участие ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, депутаты нескольких столичных районов, а также президент Института экономики Надежда Косарева, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и другие эксперты. Они поддержали идею программы "Мой район".

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".