В штабе Свиридова обсудят проблему сноса домов на Софийской набережной

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Проблему сноса домов на Софийской набережной обсудят в штабе кандидата на должность мэра Москвы Ильи Свиридова. Исторический квартал могут внести на карту проблем Москвы, сообщил эксперт штаба Константин Михайлов.

"Чтобы добиться торжества закона на этой территории и не позволить чужеродному объекту тут появиться, мы, во-первых, будем обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы, в том числе мы готовим иск в суд", – цитирует его Агентство "Москва".

Он уточнил, что Свиридов согласился внести объект на карту проблем города. Эксперт выразил надежду, что это позитивно скажется на рассмотрении вопроса в различных инстанциях.

По данным Михайлова, на территории квартала, ограниченного Фалеевским переулком, улицей Болотная и Софийской набережной началась стройка – там, предположительно, возводят элитное жилье. Эксперт призвал сохранить пейзаж охранной зоны Московского кремля.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Зарегистрированы пять претендентов: самовыдвиженец Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от "Союза горожан".