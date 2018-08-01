Часть здания газеты "Вперед" в центре столицы выставили на продажу

В центре столицы выставили на продажу нежилое помещение в доходном доме В.Н. Семенкевича. Помещение площадью более ста квадратных метров находится на шестом этаже дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В здании доходного дома в 1905 году находилась редакция газеты "Вперед". Издание принадлежало партии большевиков и в нем публиковались статьи и материалы Владимира Ленина, Анатолия Луначарского и Вацлава Воровского.
Торги пройдут 17 сентября. Участники конкурса смогут подать предложения о цене в запечатанных конвертах. Заявки на участи в торгах принимают до 11 сентября.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что помещения продаются при условии, что их в дальнейшем сохранят в соответствии с актом технического состояния и охранными обязательствами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: