Часть здания газеты "Вперед" в центре столицы выставили на продажу

В центре столицы выставили на продажу нежилое помещение в доходном доме В.Н. Семенкевича. Помещение площадью более ста квадратных метров находится на шестом этаже дома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В здании доходного дома в 1905 году находилась редакция газеты "Вперед". Издание принадлежало партии большевиков и в нем публиковались статьи и материалы Владимира Ленина, Анатолия Луначарского и Вацлава Воровского.

Торги пройдут 17 сентября. Участники конкурса смогут подать предложения о цене в запечатанных конвертах. Заявки на участи в торгах принимают до 11 сентября.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что помещения продаются при условии, что их в дальнейшем сохранят в соответствии с актом технического состояния и охранными обязательствами.