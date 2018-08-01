Минтранс решил нецелесообразным реконструировать дорогу Джубга – Сочи

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Реконструкция дороги от Джубги до Сочи в настоящее время нецелесообразна из-за технических сложностей и высокой стоимости работ размеров 1,6 триллиона рублей. Об этом заявил Минтранс России.

"Варианты реконструкции прорабатывались в министерстве транспорта и Росавтодоре. Согласно предварительным оценкам, это очень капиталоемкий проект. Его реализация будет стоить не менее чем в 1,6 триллиона рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для технического осуществления проекта нужно будет вывести часть участков железной дороги с побережья. Стройка затруднит движение вдоль побережья как по автомобильной, так и по железной дороге.

"Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны", – отметило министерство.

Ранее Минтранс поручил сформировать рабочую группу по регулированию карпулинга или райдшеринга. В частности, водителям, которые путешествую по России, запретят брать с пассажиров деньги за поездку за исключением оплаты бензина и износа машины.