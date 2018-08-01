Москвичи подали более 6,9 тысячи заявлений о голосовании по месту нахождения

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова
Москвичи подали более 6,9 тысячи заявлений о включении их в список избирателей по месту нахождения. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, согласно данным на 15:00 вторника, 31 июля, в Москве подали 6 тысяч 903 заявления.
Он уточнил, что в 45 процентах случаев речь идет о заявлениях от желающих проголосовать на избирательных участках за пределами столицы.
"Мы видим тенденцию, которая четко доказывает, что то предложение, с которым Москва вышла, оно сегодня людьми востребовано, люди хотят воспользоваться такой возможностью", – цитирует замглавы ЦИК Агентство "Москва".
По информации Центризбиркома, 3,6 тысячи заявлений жители столицы подали через Единый портал госуслуг, еще около трех тысяч поступило в многофункциональные центры и 269 – в пункты приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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