Участки двух улиц в центре Москвы перекроют в ночь на 5 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Орликовом переулке и на участке улицы Каланчевская в Москве будет перекрыто движение транспорта в ночь на 5 августа. Движение перекроют в связи со съемками фильма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Перекрытия в ЦАО в связи с проведением съемок фильма будут действовать в Орликовом переулке от улицы Каланчевская до Садового кольца и на улице Каланчевская от Проектируемого проезда №967 до Орликова переулка в сторону Садового кольца", – говорится в сообщении.
Движение полностью перекроют с 22:00 4 августа до 6:00 5 августа.
Ранее сообщалось, что 4 августа с 22:30 проезд закроют на Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицах, Цветном, Страстном, Петровском, Тверском и Никитском бульварах, Новом Арбате, Моховой, Хамовническом Валу, Охотном Ряду и в Театральном проезде. Движение перекроют в связи с ночным велопарадом.
Частичные ограничения введут с 17:00 до 03:00 5 августа на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах.
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