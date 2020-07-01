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Москва 24

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Общество

08:12

Дождь и до 26 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 июля

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области в среду, 1 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 26 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 24–26 градусов тепла, по области до плюс 26 градусов. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в июле температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. Средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов. При этом выпадет не более 70 процентов осадков. Таким образом, в июле ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего, по словам специалистов, совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Жителям РФ пообещали теплый июль

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