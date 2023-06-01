Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:10

События

Москва 24: специалисты расскажут, как защитить имущественные права ребенка

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

2 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Защита интересов детей в сфере недвижимости".

Кто может представлять интересы ребенка при сделках с недвижимостью? Каковы особенности продажи квартиры, в которой прописан несовершеннолетний ребенок? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
  • начальник отдела регистрации объектов жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществодетипресс-конференция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика