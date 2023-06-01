Москва 24: специалисты расскажут, как защитить имущественные права ребенка

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2 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Защита интересов детей в сфере недвижимости".

Кто может представлять интересы ребенка при сделках с недвижимостью? Каковы особенности продажи квартиры, в которой прописан несовершеннолетний ребенок? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом будут рассказывать:



заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;

начальник отдела регистрации объектов жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.