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01 июня, 21:47

В воскресенье воздух в столице прогреется до +26 градусов

общество погода

01 июня, 21:47

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В воскресенье, 2 июня, в столице ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы в Москве температура опустится до +9... +11 градусов, по области будет от +6... +11 градусов. Днем в мегаполисе воздух прогреется до +24... +26, в регионе – до +21... +26.

Ветер будет дуть западный и юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе в порывах скорость может вырасти до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее на 2 июня в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, грозы и риска возникновения природных пожаров.

В МЧС предупредили, что со 2 по 4 июня в столичном регионе сохранится высокая пожароопасность. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем.

В Москву пришла временная прохлада

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