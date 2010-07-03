Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на воскресенье, 2 июня, из-за сильного ветра, грозы и риска возникновения природных пожаров, сообщили в Гидрометцентре России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Желтый уровень был объявлен и на субботу, 1 июня.

Ранее в МЧС предупредили, что со 2 по 4 июня в столичном регионе сохранится высокая пожароопасность. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем.

Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, бросать горящие спички, окурки, не следует сжигать мусор.