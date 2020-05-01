Действие абонементов на проезд по трассе М4 "Дон" продлили на 50 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В государственной компании "Автодор" сообщили о продлении срока действия абонементов на 50 дней на проезд по трассе М4 "Дон". Об этом говорится на официальном сайте организации.

"Для автомобилистов, которые из-за введения режима самоизоляции, не смогли воспользоваться абонементами на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон", продлили срок их действия", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что продлевать документы будут автоматически. Речь идет об абонементах на проезд по одному и тому же платному участку магистрали.

В марте стало известно, что на трассе "Дон" начали тестировать систему "Свободный поток".