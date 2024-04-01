Большинство россиян посчитали уместным шутить на работе

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Около 71% опрошенных россиян уверены, что чувство юмора помогает рабочему процессу, однако 13% посчитали неуместным шутить на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Университета "Синергия", с которыми ознакомилась Москва 24.

Респонденты, которые назвали юмор на рабочем месте уместным, считают, что он помогает сплотить коллектив (34% опрошенных), снять стресс (32%), внести разнообразие в рутину (24%), а также найти неожиданные решения проблем (10%). При этом 16% участников опроса заявили, что юмор никак не влияет на работу – ни положительно, ни отрицательно, а 13% высказались против шуток в коллективе.

По мнению последних, юмор на работе замедляет рабочий процесс (35%), отвлекает от задач и приводит к ошибкам (31%), провоцирует конфликты (27%) и снижает авторитет начальника (7%).

"64% опрошенных сказали, что в их рабочем коллективе определенно приветствуется юмор. У 19% шутки на работе скорее не в чести. Еще 17% респондентов затруднились дать однозначный ответ", – рассказали аналитики.

В ходе опроса выяснилось, что 93% опрошенных россиян хотя бы один раз в жизни попадали в ситуацию, когда в их адрес отпускались неуместные шутки со стороны коллег или начальства. Вместе с тем 72% также признались, что их шутки могли задеть кого-либо из сотрудников.

Кроме того, 45% россиян уверены, что их шеф наделен чувством юмора, 34% – что начальник не любит шутки, а 21% опрошенных затруднились с ответом касательно своего руководителя.

В опросе приняли участие свыше 5 тысяч жителей различных регионов РФ.

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