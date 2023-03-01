Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

Фото: телеграм-канал Readovka

Министерство науки и высшего образования РФ организовало служебную проверку Российского университета дружбы народов в связи с инцидентом с вывешиванием украинских флагов в учебном корпусе вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минобрауки Константина Могилевского.

Ранее соответствующая информация распространилась в телеграм-каналах. Сообщалось, что в РУДН были развешены флаги Украины рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества.

"По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны", – сказал Могилевский.

По его словам, учащиеся в России украинские студенты находятся в непростой ситуации и нуждаются в поддержке, однако вывешивание в учебном корпусе флагов государства с неонацистским политическим режимом является недопустимым.

"Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <...>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры", – добавил Могилевский.

Ранее сообщалось, что студенты вузов РФ с 1 сентября начнут изучать цели специальной военной операции на Украине. В Минобрнауки отметили, что также в учебную программу войдет санкционное давление Запада и вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



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