Спевшей "гимн" националистов Украины миссис Крым отказали в российском гражданстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Миссис Крым Ольга Валеева, которая спела считающуюся "гимном" украинских националистов песню "Червона калина", отказали в российском гражданстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Отмечается, что 34-летняя гражданка Украины обратилась с заявлением о приеме в гражданство РФ в августе 2022 года. Однако ей отказали, так как ранее ее обвинили в дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании нацистской символики.

В начала октября в Сети появилось видео, на котором Валеева вместе подругой исполняют песню "Червона калина". При этом отмечалось, что песню считают гимном "Украинской повстанческой армии" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Сама Валеева позже рассказала, что не знала, что песня является гимном украинских националистов. По ее словам, песню они исполняли "без всяких смыслов и подмыслов".



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