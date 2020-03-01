Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин возложил цветы к памятнику военнослужащим 6-й парашютно-десантной роты, погибшим в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.
1 марта в Пскове проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье. После возложения цветов президент посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, находящуюся на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 воздушно-десантной дивизии.
Одна из родственниц вручила российскому лидеру подготовленную Фондом памяти шестой роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников. Глава государства отметил, что есть вопросы, которые предстоит решить. Он объяснил, что они связаны с формальностями, в частности, с уровнем наград и последующими действиями. Кроме того, есть вопрос с доплатами. Путин добавил, что сложности постараются решить.
Бойцы погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. 90 военнослужащих, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. Погибли 84 военных.
Памятник был установлен для увековечивания подвига. На гранитных плитах содержатся фамилии воинов. На западной плите Купола расположена Золотая звезда Героя России и высечены имена 21 десантника, отмеченных этой наградой, на остальных плитах – имена 63 военнослужащих, награжденных Орденом Мужества.
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